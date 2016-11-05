بعد الانفصال عن خطيبها... ماريا كاري تحصل على الطلاق من زوجها

بعد مرور أكثر من عامين على انفصالها عن زوجها النجم الأمريكي الشهير نيك كانون Nick Cannon، وتزامناً مع انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال الملياردير الشهير جيمس باكر James Packer، استطاعت النجمة الأمريكية الشهيرة ماريا كاري Mariah Carey أن تحصل أخيراً على الطلاق بشكل رسمي.

وكانت ماريا البالغة من العمر 46 عاماً قد تزوجّت نيك البالغ من العمر 36 عاماً، عام 2008، وأنجبت منه طفليها التوأمين مونرو وموروكو، قبل أن يقرّرا الانفصال عام 2014، ليحصلا على الطلاق الرسمي الآن.

واللافت أنّ ماريا قد توسّلت نيك أن يوقع أوراق الطلاق بحجة أنها تريد الزواج وخطيبها جيمس، قبل أيام من انفصالها عنه.

يشار إلى أن النجمة كانت قد طالبت مؤخراً خطيبها السابق جيمس بـ50 مليون دولار تعويضاً لها بعد الانفصال، إذ إنها أجبرت على إيقاف جولتها الغنائية نظراً للحالة النفسية التي عاشتها بعد الانفصال، إضافة إلى التكاليف التي تحمّلتها بعد أن نقلت طفليها من نيويورك إلى لوس أنجلوس، حتى يتمكّن خطيبها من البقاء إلى جانب عائلته هو.

يُذكر أن ماريا كاري انفصلت عن جيمس باكر بعد شجار دار بينهما على متن يخت خاصّ بالأخير في اليونان، وقد تطوّر الشجار حتى استدعى تدخل مرافق النجمة؛ ومنذ ذلك الحين انتهت علاقتهما ولم يلتقيا.

بعد الانفصال... ماريا كاري تخسر برنامجها وتطالب خطيبها بـ50 مليون دولار

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