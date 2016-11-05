براد بيت يطالب بحضانة أولاده رسمياً

بيروت ـ هدى زين

قدّم النجم العالمي براد بيت Brad Pitt طلباً رسميّاً للمحكمة، هو الأول له منذ أزمة الطلاق، طالب فيه بحقه في الحضانة المشتركة مع النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie لأطفالهما الـ6.

وفي التفصيل، ذكر فريق الدفاع عن النجم في الطلبّ أنه يريد الحصول على حضانة مشتركة لأبنائه الـ6، وأنه لن يوافق على استمرار إجراءات الطلاق إلا بعد الحصول على الحضانة المشتركة، خاصة أن أنجلينا طالبت بحضانة الأطفال كاملة.

وذكرت وسائل إعلام عالمية أنّ الثنائي قد اتفقا على كل الأمور العالقة بينهما، إلا أنهما يقفان عند حضانة الأبناء حتى الآن.

يشار إلى أنه لا يوجد اتصال مباشر بين براد وأنجلينا، إذ إن التواصل يجري من خلال فريق كلٍّ منهما فقط.

وفي سياق منفصل، ضجّت وسائل إعلام أمريكية بخبر مفاده أن الممثل الشهير يعاني من مرض معدٍ، ويقصد الطبيب بشكل مستمر، لكن من دون الكشف عن نوع المرض.

يُذكر أن براد بيت وأنجلينا جولي، اللذين انفصلا في 15 أيلول/ سبتمبر، لديهما 6 أولاد، 3 منهم بالتبني، و3 من ولادات طبيعيّة، وهم: مادوكس 15، وباكس 12، زاهرة 11، شيلوه 10، والتوأمان نوكس وفيفيان اللذان يبلغان الـ8 من العمر.