الكل سيخضع للاختبار: نيللي كريم تطلب ممثلين "لأعلى سعر" وهذه شروطها

بعدما حسمت الفنانة نيللي كريم قرارها باختيار مسلسل "لأعلى سعر" للمشاركة بماراثون دراما رمضان 2017، طلبت اختيار بقية فريق التمثيل بالمسلسل عبر "اختبارات"، ووضعت مع مكتب " Selim Media Services" شروطاً خاصة للمتقدّمين للعمل، أهمّها أن يكونوا أعضاء في نقابة المهن التمثيلية، أو طلبة في معهد الفنون المسرحية، أو من الفنانين الذين لديهم خبرة سابقة.

الإجراء غير المسبوق يستهدف الخروج من الاختيارات النمطية لفريق العمل، لأن نيللي اعتادت العمل مع بعض المواهب الشابة لأربعة مواسم متكررة، وباتت مطالبة بالتجديد؛ ولهذا أصدر المكتب المتخصّص بعمل الاختبارات بياناً رسمياً عبر صفحته على موقع فيسبوك قال فيه: "تبدأ الآن شركة selim media service التحضير لمسلسل الفنانة نيللي كريم لرمضان 2017 .. إنتاج شركة العدل جروب، تأليف دكتور مدحت العدل، إخراج الأستاذ محمد العدل، فعلى كلّ من يرغب من السادة الممثلين والسادة أعضاء نقابة المهن التمثيلية وطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية المشاركة في المسلسل الاتصال والتواصل لتحديد ميعاد الكاستينج".

المثير أن عدداً كبيراً من المواهب الشابة التي لا تنطبق عليها الشروط طلبت من نيللي التدخل للسماح لها بخوض الاختبار، وقام أكثر من متابع بعرض سيرته مع ورشة التمثيل طالباً فرصة، بينما اشتكى البعض الآخر بأنّه تقدم لتحديد موعد ولم يتمّ الردّ عليه.

طريقة جديدة لاختيار فريق عمل مسلسل نيللي كريم "لأعلى سعر"؛ فهل تنجح بعيداً من فريقها التقليدي؟