الأرصاد: طقس الأحد معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر، غدا الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقي، وحالة البحر الأحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

الصغرى العظمى

> القاهرة 17 25

> الإسكندرية 13 26

> الغردقة 19 28

> شرم الشيخ 19 28

> الأقصر 16 29

> أسوان 16 29

> شلاتين 18 30

> حلايب 20 28