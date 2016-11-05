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تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة مشروع قانون الصحافة والإعلام ويحيله لـ«الوزراء»

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تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة مشروع قانون الصحافة والإعلام ويحيله لـ«الوزراء» تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة مشروع قانون الصحافة والإعلام ويحيله لـ«الوزراء»

مجلس الدولة (أرشيفية)

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت من مراجعة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، وقرر إحالته لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.

ويتكون مشروع القانون – الذي وافق مجلس الوزراء عليه في مايو الماضي – من 212 مادة موزعة على عدة أبواب، الباب الأول (أحكام عامة) ويتضمن حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين، وواجباتهم، الباب الثاني (المؤسسات الصحفية) ويتضمن ملكية المؤسسة الصحفية، وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها، الباب الثالث (الوسيلة الاعلامية) ويتضمن ملكية الوسيلة الإعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها، الباب الرابع (المؤسسات الصحفية القومية) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها.

كما يتضمن الباب الخامس (وسائل ومؤسسات الإعلام العامة) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، الباب السادس (المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام) ويتضمن أهداف المجلس ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها في أعضائه واختصاصاتهم، الباب السابع (الهيئة الوطنية للصحافة) ويتضمن أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم، الباب الثامن (الهيئة الوطنية للإعلام) ويتضمن من أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها في أعضائها واختصاصاتهم، الباب التاسع (أحكام انتقالية) لتنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.

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