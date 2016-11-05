مورينيو : «إبراهيموفيتش» يقدم أداء رائع رغم قلة الأهداف

رغم قلة الأهداف، أشاد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بمهاجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مؤكدًا أن أسلوب المهاجم السويدي “المتميز” سرعان ما سيجلب الأهداف للفريق.

وأحرز إبراهيموفيتش “35 عامًا” الذي انضم للنادي الانجليزي قادما من باريس سان جيرمان بطل فرنسا قبل بداية الموسم الحالي هدفًا وحيدًا في أخر 11 مشاركة بعد أن قدم بداية واعدة مع الفريق، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وقال البرتغالي مورينيو في تصريحات صحفية “إبراهيموفيتش يقدم أداءً جيدًا مع الفريق وهو يخلق الكثير من الفرص ويهدر الكثير من الأهداف”.

وأضاف مورينيو “لقد أهدر العديد من الفرص، هذا صحيح، لكن أسلوبه في الأداء كان رائعًا دومًا وكذلك محاولاته وتعاونه مع زملائه في الفريق”.

وأكد مورينيو “في كل مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز يقدم أداءً رائعًا حتى وإن لم يهز الشباك، أسلوبه دائمًا متميز وهو شخص لا يخشى مسؤولياته ولذا فلا توجد مشكلة على الإطلاق”.

وأحرز يونايتد 13 هدفًا فقط في عشر مباريات في الدوري الانجليزي من بينها ثلاث مباريات لم يحرز خلالها أي هدف منذ تعادله 1-1 مع ستوك سيتي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الماضي.