السلطات التركية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين باسطنبول

قال مصور لوكالة أنباء رويترز في اسطنبول، إن الشرطة التركية استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد حشود من المتظاهرين في المدينة، اليوم السبت، في محاولة لمنعهم من السير نحو مكتب تابع لصحيفة معارضة اعتقلت السلطات عددًا من العاملين بها.

وجاءت المظاهرة في وسط اسطنبول بعد ساعات من إصدار السلطات التركية أمرًا رسميًا باعتقال تسعة من العاملين بصحيفة جمهورية المعارضة واعتقلت المزيد من المسؤولين الموالين للأكراد في توسيع لتحقيق متعلق بمكافحة الإرهاب أثار إدانات من الغرب.

وأمرت السلطات يوم الجمعة بسجن زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد انتظارًا لمحاكمتهما.

وقال مراسل آخر لرويترز قرب موقع الاحتجاج إن الغاز المسيل للدموع ملأ بعض الشوارع في حي شيشلي في اسطنبول في حين حلقت طائرات الهليكوبتر التابعة للشرطة فوق المنطقة.