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السلطات التركية تعتقل مسؤولين في حزب «الشعوب الديمقراطي»

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السلطات التركية تعتقل مسؤولين في حزب «الشعوب الديمقراطي» السلطات التركية تعتقل مسؤولين في حزب «الشعوب الديمقراطي»

الشرطة التركية

قال مسؤول بحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، إن “السلطات التركية اعتقلت تسعة مسؤولين بالحزب، اليوم السبت، بعد يوم من اعتقال الرئيسين المشاركين للحزب”.

وأضاف أن “المسؤولين التسعة بينهم رؤساء إقليميون ورؤساء أحياء من أعضاء الحزب في إقليم أضنة بجنوب شرق تركيا”، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وكان رئيسا حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دمرداش، وفيجن يوكسيكداج، اعتقلا أمس الجمعة في إطار تحقيقات بشأن الإرهاب، مما أثار انتقادات دولية قوية لاتساع حملة قمع المعارضة تحت قيادة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

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