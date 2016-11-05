مؤمن سليمان يستقيل من تدريب الزمالك خلال اجتماع مع رئيس النادي

قدم الجهاز الفني لفريق الزمالك بالكامل، استقالته من منصبه، وذلك خلال اجتماع الجهاز مع مرتضى منصور رئيس النادي.

وكان الزمالك فاز على المصري بهدف مقابل لا شيء بصعوبة في ختام الجولة الثامنة من الدوري المصري.

هذا الأمر جعل مرتضى منصور رئيس النادي يعبر عن استيائه من أداء وتشكيل الزمالك أمام المصري، قبل أن يعلن عقد جلسة طارئه مع جهاز الزمالك.

وخلال الجلسة تقدم مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك وكامل أعضاء الجهاز الفني للفريق باستقالتهم.

وأعطى مرتضى منصور رئيس النادي مهلة لنهاية يوم السبت للرجوع عن قرار الاستقالة قبل قبولها بشكل رسمي.