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غدًا .. الحكم في إعادة محاكمة المتهمين بالشروع في قتل «رئيس الزمالك»

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غدًا .. الحكم في إعادة محاكمة المتهمين بالشروع في قتل «رئيس الزمالك» غدًا .. الحكم في إعادة محاكمة المتهمين بالشروع في قتل «رئيس الزمالك»

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

تصدر محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها بإعادة إجراءات محاكمة مصطفى محمود دالي ومحمود بسيوني عضوا رابطة الوايت نايتس، وذلك في الحكم الغيابي الصادر ضدهما بالسجن 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الشروع في قتل رئيس نادى الزمالك».

يصدر الحكم برئاسة المستشارمعتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من الإتهامات أهمها التلويح بالعنف وعقد العزم على قتل المجني عليه “رئيس نادي الزمالك” وترصد تحركاته في الأماكن التي يتردد عليها.

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