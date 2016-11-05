أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: تيلرسون لم يستلم دعوة للقاء بوتين -
وزيرة التضامن تزور مصابي حادث كنيسة طنطا بمعهد ناصر -
msa17 -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 12 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
موجز أخبار مصراوي 11/4/2017 -
مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

غدًا .. محاكمة «مرسي» وآخرين بتهمة إهانة القضاء

Google+ Print
غدًا .. محاكمة «مرسي» وآخرين بتهمة إهانة القضاء غدًا .. محاكمة «مرسي» وآخرين بتهمة إهانة القضاء

الرئيس المعزول محمد مرسي

تنظر محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حمادة شكري، غدًا الأحد، نظر قضية “إهانة القضاء” والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان ونشطاء سياسيين وإعلاميين.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة غدًا إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهم “أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا