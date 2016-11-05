غدًا .. محاكمة «مرسي» وآخرين بتهمة إهانة القضاء

تنظر محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حمادة شكري، غدًا الأحد، نظر قضية “إهانة القضاء” والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان ونشطاء سياسيين وإعلاميين.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة غدًا إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهم “أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.