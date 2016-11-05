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شكوك حول مشاركة «بنزيما» مع ريال مدريد في مواجهة ليجانيس

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شكوك حول مشاركة «بنزيما» مع ريال مدريد في مواجهة ليجانيس شكوك حول مشاركة «بنزيما» مع ريال مدريد في مواجهة ليجانيس

كريم بنزيما

غاب الفرنسي كريم بنزيما، اليوم السبت، عن آخر مران لريال مدريد قبل استضافة ليجانيس غدًا الأحد في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء غياب بنزيما بسبب الضربة التي تعرض لها خلال مواجهة ليجيا وارسو البولندي الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل 3-3.

ولا يزال يغيب عن المران الجماعي كل من البرازيلي كاسيميرو وسرخيو راموس والبرتغالي بيبي للإصابة.

ويتصدر ريال مدريد الليجا بـ24 نقطة متقدما بنقطتين على برشلونة الوصيف وبثلاث على أتلتيكو مدريد الثالث بفارق الأهداف امام إشبيلية صاحب المركز الرابع.

أ ش أ

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