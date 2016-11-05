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مقتل وإصابة 6 أطفال في انفجار قنبلة بجنوب شرق تركيا

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مقتل وإصابة 6 أطفال في انفجار قنبلة بجنوب شرق تركيا مقتل وإصابة 6 أطفال في انفجار قنبلة بجنوب شرق تركيا

انفجار قنبلة – أرشيفية

لقى طفلان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون، اليوم السبت، في انفجار قنبلة زرعها حزب العمال الكردستاني بإقليم شرناق بجنوب شرق تركيا.

نقلت قناة “العربية” عن مكتب حاكم شرناق قوله – في بيان أصدره اليوم – “إن طفلين قتلا عندما انفجرت قنبلة زرعها حزب العمال الكردستاني المحظور في إقليم شرناق بجنوب شرق تركيا اليوم”، مضيفًا أن أربعة أطفال آخرين أصيبوا بجروح في الهجوم.

كانت السلطات التركية قد عينت اليوم رئيس بلدية جديدًا لشرناق، وغيرت المسؤولين المحليين في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية متهمة إياهم بمساندة حزب العمال الكردستاني.

أ ش أ

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