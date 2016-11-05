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الليلة.. إذاعة الأغاني تنفرد بتغطية فعاليات مهرجان الموسيقى العربية‎

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الليلة.. إذاعة الأغاني تنفرد بتغطية فعاليات مهرجان الموسيقى العربية‎ الليلة.. إذاعة الأغاني تنفرد بتغطية فعاليات مهرجان الموسيقى العربية‎

المطرب المغربي عبده شريف

تنفرد إذاعة الأغاني في رسالة، اليوم السبت، من مهرجان الموسيقي العربية الخامس والعشرين مع المطرب المغربي عبده شريف الذي يشارك في المهرجان لأول مره، ويوجه رسالة خاصة لمستمعيه وجمهوره في بعد غياب سبع سنوات من خلال موجات إذاعة الأغاني، كما يتحدث عن الأغاني التي يقدمها خلال حفل الليلة من المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

كما تقدم إذاعة الأغاني في رسالة الأحد، ولأول مرة ولأول مرة دويتو يجمع الفنانة ريهام عبد الحكيم والمطرب صفوان بهلوان وتعرض جانب من بروفاته ، يعقبه لقاء مع المطربة تتحدث فيه عن الأغاني الذي تقدمها خلال حفلاتها على مسارح دار الأوبرا وتكشف الستار عن أخر أعمالها.

رسائل المهرجان من إعداد سيد عبد العزيز وتقديم داليا ماهر، وتذاع يوميًا في تمام السابعة والنصف مساءً.

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