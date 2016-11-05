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"ضواحي بورسعيد" تطهر 80% من بالوعات الأمطار استعداداً للشتاء

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"ضواحي بورسعيد" تطهر 80% من بالوعات الأمطار استعداداً للشتاء "ضواحي بورسعيد" تطهر 80% من بالوعات الأمطار استعداداً للشتاء

قال السعيد رخا رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إنه تم تطهير أكثر من 80% من مجموع بالوعات المطر الواقعة بشوارع ومناطق الحى والبالغ عددها 1100 بالوعة مطر بكافة مناطق وقطاعات الحى بعد إضافة عدد من التجمعات السكنية الجديدة إلى مناطق الحى.

 وأضاف "رخا"، أن أعمال التطهير اليدوى لشبكات تصريف المياه وبالوعات الأمطار تتم بالتزامن مع جهود تطهير شبكات الصرف الصحى بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف بالمحافظة؛ حيث تتم أعمال (الملس) للخطوط وشبكات تصريف المياه .

جاء ذلك خلال متابعته لأعمال تطهير بالوعات الأمطار بمنطقة الإسراء بالضواحى؛ حيث قام عمال إدارة الصرف الصحى بالحى تحت إشراف محمد خلف مساعد رئيس الحى باعمال التطهير اليدوى لبالوعات الامطار بالمنطقة والشوارع الداخلية لها .

وشدد رئيس حى الضواحي، على ضروره تطهير كافة بالوعات الصرف بجميع مناطق وشوارع الحى، وتواجد الأغطية عليها؛ وذلك فى إطارالاستعداد لفصل الشتاء القادم، واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لتصريف أي كميات أمطار محتمله خلال موسم سقوط الامطار .

 

 

 

 

 

 

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