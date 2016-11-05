إعلان الطوارئ بشركة المياه بالبحيرة لمواجهة وصول عكارة نهر النيل

البحيرة -ناصر جودة وجمال ابو الفضل

أعلنت شركة مياه الشرب بالبحيرة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة أى تأثير لعكارة نهر النيل الناتجة عن السيول التى اجتاحت محافظات الصعيد على جودة مياه الشرب بالمحافظة.

من جانبه نفى المهندس خالد حسين رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة ما تواتر من أنباء عن توقف عدد من محطات مياه الشرب بالبحيرة بسبب ارتفاع درجة عكارة نهر النيل بالبحيرة، مضيفًا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم الدفع بأطقم كاملة من أكفأ الفنيين والكيميائيين لمتابعة مآخذ المياه بجميع مراكز المحافظة على مدار 24 ساعة لمنع أى تسريب للعكارة .

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب أنه تم تخفيض الطاقة الإنتاجية لمحطات التنقية بمراكز أبو المطامير وحوش عيسى وكوم حمادة والدلنجات لضمان جودة مياه الشرب بعد وصول العكارة إليها، كما تم تشكيل لجان مراقبة بأجهزة قياس على طول مجرى النيل بالمحافظة لمعرفة مدى نسبة العكارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنقية مياه الشرب.

يذكر أنه تم إغلاق عدد من محطات تنقية مياه الشرب بالمحافظات المختلفة بسبب تغير لون المياه بنهر النيل وارتفاع نسبة العكارة بصورة كبيرة نتيجة السيول التى اجتاحت بعض محافظات الصعيد حيث جرت مياه النيل محملة بالرمال والأتربة وبعض المخلفات التى جرفتها السيول فى طريقها.