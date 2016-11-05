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بالصور.. مدير أمن البحيرة يكرم 16 ضابطا وأمين شرطة لجهودهم المتميزة

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بالصور.. مدير أمن البحيرة يكرم 16 ضابطا وأمين شرطة لجهودهم المتميزة بالصور.. مدير أمن البحيرة يكرم 16 ضابطا وأمين شرطة لجهودهم المتميزة

اجتمع منذ قليل اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد الجمسى رئيس فرع الأمن العام بالبحيرة، برؤساء أفرع البحث الجنائى ورؤساء أقسام ووحدات البحث الجنائى بالمديرية لبحث جهود المديرية فى تحقيق الأمن وعرض لمجهودات الضباط وتكريم المتميزين منهم.

 

واستهل اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بكلمة شكر للضباط المتميزين على المجهودات فى الفترة السابقة من خلال ضبط أخطر التشكيلات العصابية وقضايا القتل المجهولة وقضايا الأسلحة غير المرخصة وقضايا ، كما تناول اللقاء طرح كل المشكلات التى تعوق العمل وكيفية التغلب عليها .

 

وشدد مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة خلال اللقاء على حسن معاملة المواطنين فى إطار القانون والعمل على إحساس المواطنين بالأمن والطمأنينة.

 

وأكد شوقى الدور الحيوى والفعال للعمد والمشايخ وذلك لتحقيق منظومة الأمن متكاملة وحسن المعاملة بين أعضاء هيئة الشرطة كما طالب سيادته ببذل المزيد من الجهد لتحقيق رسالة الأمن حتى نتمكن من العبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان .

 

وفى نهاية اللقاء قام اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى والعميد محمد الجمسى رئيس فرع الأمن العام بالبحيرة بتكريم (9) ضباط وهم:

 

1-   رائد/ فتحى حسن المنياوى

2-   نقيب/ أحمد يسرى الشرقاوي

3-   نقيب/ إسلام أحمد قطب

4-   نقيب/ ماجد محمد الحبشي

5-   نقيب/ محمد مجدى عطا الله

6-   نقيب/ فاروق عبد الهادى راضى

7-   نقيب/ محمد عبد المنعم صهوان

8-   نقيب/ محمود قاسى قاسم

9-   ملازم أول/ أحمد عادل شرف

 

وعدد (7) أفراد وهم:

1-   أمين شرطة/ محمد صبحى طايل

2-   أمين شرطة/ حمدى أحمد القوني

3-    أمين شرطة/ محمود إبراهيم أبوزينة

4-   أمين شرطة/ عادل عبد الفتاح إبراهيم

5-   أمين شرطة/ محمد شعبان الجمل

6-   أمين شرطة/ هانى أبو عجيلة إبراهيم

7-   أمين شرطة/ وائل السيد يونس

 

 وذلك لجهودهم فى ضبط العديد من القضايا.

 

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مصر 365

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