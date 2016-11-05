إحباط تهريب أجهزة طبية وكاميرات مراقبة قادمة من السعودية لميناء بورسعيد

بورسعيد – محمد عزام

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى ببورسعيد، اليوم السبت، من ضبط حاوية قادمة من ميناء الدمام بالسعودية إلى ميناء غرب بورسعيد، بها أصناف محظورة ومخالفة وتستلزم موافقات من جهات أمنية وتنفيذية.

كانت قد وردت معلومات إلى مجدى إبراهيم، مدير الادارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى ببورسعيد، باعتزام إحدى الشركات تهريب أجهزة طبية وكاميرات مراقبة دون وجود الموافقات من الجهات المختصة .

تم تشكيل لجنة جمركية لفحص مشمول البوليصة رقم "osu 6117317720" باسم "عزة.ح.ع"، ومستخلص البيان "محمد.إ.أ" لمشمولها المقيد بالأوراق أنه 869 كرتونة لعب أطفال؛ تبين وجود أصناف مخالفة وتستدعى موافقات من هيئة السياسات الدوائية، المخابرات العامة، هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، وهيئة الطب البيطرى.

وبتقنين الإجراءات والفحص تبين أن مشمول الحاوية عبارة عن جهاز لاسلكي، 48 كاميرا مراقبة، 1320 جهازا طبيا لقياس السكر، 165000 شريط قياس سكر، 51 كرتونة ماسح كحولى، 444500 ساحبة عينات، 47 مصحفا إلكترونيا ناطقًا، 17 ماتور رفع مياه، 9 كتونة ديب فريزر، كرتونة إرباك كامل للسيارة، وكرتونة بها 5 زوج حزام أمان، كرتونة تيشيرت رجالى.

تم تحرير محضر جمركى بالواقعة واستدعاء الجهات المعنية والعرض على النيابة العامة، وتحددت القيمة التعويضية بمليون و621 ألف جنيه.