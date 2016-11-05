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قرار هام وغير مسبوق من البنك المركزي بشأن “تحويلات المصريين بالخارج”.. بعد قرار تحرير سعر الصرف

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قرار هام وغير مسبوق من البنك المركزي بشأن “تحويلات المصريين بالخارج”.. بعد قرار تحرير سعر الصرف قرار هام وغير مسبوق من البنك المركزي بشأن “تحويلات المصريين بالخارج”.. بعد قرار تحرير سعر الصرف

يواصل البنك المركزي المصري، من تطوير آلياته القديمة، وتعديل بعض قراراته، في اطار خطته لتوفير مصادر الدولار، والقضاء على المعوقات التي تقف حائلاً أو تؤثر في اجتذابها، فقد وجه “طارق عامر”، محافظ البنك، البنوك بعدم اقتطاع أي عمولات على تحويلات المصريين في الخارج، لتحفيز المصريين العاملين بالخارج لتحويل أموالهم عبر البنوك، خاصةً بعد القرار الأخير بتحرير سعر الصرف.

هذا وقد اعتبر محللين وخبراء اقتصاديين هذه الخطوة من جانب البنك المركزي، بالإيجابية والجيدة، وستساعد على تحفيز المصرين بالخارج من تحويل أموالهم عبر البنوك، خاصةً وأنهم مورد أساسي من موارد العملة الصعبة للبلاد، ومثل هذا القرار بعدم اقتطاع عمولات على التحويلات، سيساهم في زيادة التحويلات عبر البنوك الرسمية.

ومن ناحية أخرى، سمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، وأكد بأنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروطاً للتنازل عن العملات الأجنبية.

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