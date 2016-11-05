صور.. المتحدث العسكري: تصفية 11 تكفيري والقضاء على 3 بؤر مسلحة بسيناء

دخلت العملية الشاملة “حق الشهيد” مراحلها الحاسمة لاقتلاع جذور الإرهاب بمناطق مكافحة النشاط الارهابي بشمال ووسط سيناء ، واستمرت قوات إنفاذ القانون تنفيذ اعمال التمشيط والمداهمة للعديد من القري والمناطق الجبلية بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد واحكام سيطرتها الامنية الكاملة بهذه المناطق.

وتمكنت القوات من استهداف واحدة من اخطر البؤر الارهابية المسلحة بمنطقة التومة بقطاع الشيخ زويد ، ونجحت في القضاء علي 8 من العناصر التكفيرية المسلحة خلال اشتباكات شهدت تبادل مكثف لاطلاق النيران مع قوات المداهمة ، وأكتشاف وتدمير 4 خنادق وانفاق تستخدمها هذه العناصر للمناورة والاختباء من نيران القوات ، وتفجير منزل تم تفخيخة بكمية كبيرة من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قوات المداهمة ، ومنزل اخر عثر بداخلة علي عدد من المهمات العسكرية وحاسب الي وكاميرا للتصوير وعدد من الاقراص الصلبة والاسطوانات المدمجة التي تضم مواد اعلامية خاصة بالعناصر التكفيرية.

ونجحت قوات انفاذ القانون في إكتشاف وتدمير مصنع للعبوات الناسفة بأحد المناطق المتاخمة لمدينة رفح عثر بداخلة علي 8 عبوات ناسفة وكمية من دوائر النسف والتدمير واجهزة اتصالات لاسلكية و 3 دانات شديدة الانفجار ، وكميات من مادة ” تي ان تي ” والمركبات الكيميائية التي تدخل في صناعة هذه العبوات.

وفي العريش تمكنت القوات من تنفيذ عملية نوعية ناجحة استهدفت القضاء علي احد البؤر الارهابية التي تم رصدها بالتعاون مع الاجهزة الامنية ، اسفرت عن القضاء علي 3 من العناصر الارهابية المسلحة وضبط منزل يستخدم كمقر لصناعة العبوات الناسفة التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها ضد عناصر انفاذ القانون عثر بداخلة علي 20 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من دوائر النسف والتدمير ومسدس 9مم وكميات من الكتب والوثائق الخاصة بالعناصر التكفيرية.

كما تمكنت القوات من أكتشاف وتدمير 29 عبوة ناسفة تم زراعتها في مناطق متفرقة لاستهداف القوات علي محاور التحرك المختلفة.

وفي سياق متصل نجحت القوات البحرية بالتعاون مع قوات حرس الحدود في احباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بالمنطقة شمال مدينة السلوم ، حيث تم ضبط احد اليخوت يحمل اسم “باركر ” بنمي الجنسية عثر بداخلة علي قرابة 6 أطنان من مادة الحشيث المخدر و6 بنادق خرطوش ، وذلك بعد الاشتباه من قبل احدي الوحدات البحرية المكلفة بتأمين ساحل البحر المتوسط ، وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش تم ضبط المركب والقاء القبض علي طاقمه المكون من 13 فرد يحملون جنسيات فلسطينية وسورية ، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.