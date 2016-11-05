تشييع جثمان العميد هشام شاهين شهيد الإرهاب بالعريش

شيع أهالى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم السبت، جثمان الشهيد العميد هشام محمد محمود شاهين الذي استشهد أمس نتيجة إطلاق عناصر إرهابية النار عليه أمام منزله بالعريش عقب عودته من صلاة الجمعة.

وأدى عدد كبير من المواطنين صلاة الجنازة على الشهيد في مسجد النصر وسط العريش، وتقدم الجنازة مساعد وزير الداخلية ومدير أمن شمال سيناء اللواء السيد الحبال وعدد من القيادات الأمنية والسياسية والشعبية بالمحافظة، وتم نقل جثمان الشهيد إلى مدافن الأسرة فى منطقة أبو صقل بالعريش وسط هتافات المشيعين المنددة بالإرهاب.