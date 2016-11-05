أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: تيلرسون لم يستلم دعوة للقاء بوتين -
وزيرة التضامن تزور مصابي حادث كنيسة طنطا بمعهد ناصر -
msa17 -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 12 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
موجز أخبار مصراوي 11/4/2017 -
مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

منظمة التعاون الإسلامي تدين اعتداء الحوثيين على مكة المكرمة

Google+ Print
منظمة التعاون الإسلامي تدين اعتداء الحوثيين على مكة المكرمة منظمة التعاون الإسلامي تدين اعتداء الحوثيين على مكة المكرمة

منظمة التعاون الإسلامي

أدان اجتماع طارئ على المستوى الوزاري للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، استهداف ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح لمكة المكرمة بصاروخ باليستي، اعترضه سلاح الجو السعودي في نهاية أكتوبر الماضي.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع الذي عقدته المنظمة، اليوم السبت، في جدة إدانتها “بأشد العبارات مليشيات الحوثي- صالح ومن يدعمها ويمدها بالسلاح والقذائف والصواريخ لاستهداف مكة المكرمة”، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

ووصفت منظمة التعاون الإسلامي الحادثة بأنها “اعتداء على حرمة الأماكن المقدسة في المملكة العربية واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم ودليلًا على رفضهم الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته”.

وأكد الاجتماع دعم الدول الأعضاء للمملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب وضد كل من يحاول المساس بها، أو استهداف المقدسات الدينية فيها، وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وطالبت الدول المجتمعة جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي “بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح باعتبار أن المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره”.

وأكد البيان أن من يدعم المليشيات الحوثية – صالح ويمدهم بالسلاح وتهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة إليهم يعد “شريكا ثابتا في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي، وطرفًا واضحًا في زرع الفتنة الطائفية وداعمًا أساسيًا للإرهاب”.

وأوصت اللجنة التنفيذية للمنظمة بعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مكة المكرمة لبحث استهداف مليشيات الحوثي – صالح لمكة المكرمة وذلك خلال الأسبوعين القادمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية