نائب عن زيارة المحبوسين بسجن المرج:" بياكلوا عيش أحسن من اللى بناكله بره"

كتب : نورا فخرى

قال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وفد اللجنة تفقد سجن المرج على هامش المنتدى الثقافى الذى حضرته اللجنة بناء على دعوة من وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، لافتاً إلى أن جميع ما أثير من قبل منظمات المجتمع المدني حول المعاملة السيئة للمسجونين، غير صحيح، مشددا : " الوضع بالسجن حاجة محترمة بصراحة".

وأضاف الورداني، فى تصريحات خاصة: "حالة الطعام المقدم للسجناء جيد جدا، وبياكلوا عيش أفضل من إللى بناكله بره، فمثلا جدول الطعام اليوم " "رز ومسقعة، وهناك 3 أيام فى الأسبوع لحمة وفراخ"

وأكد أن أماكن الاحتجاز مؤهلة تماما، وكل ما يثار عنها من إشاعات غير صحيح، وهناك خطة شاملة بالسجن، لتأهيل المساجين، سواء من خلال تعليمهم لحرفة و"صنعة" تمكنهم من الاندماج فى المجتمع بعد قضاء مدة حبسهم، أوتعليمهم للقراءة والكتابة.

وحول إتاحة الخلوة الشرعية للسجناء، قال الورداني إن اللواء حسن السوهاجى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، أكد عدم وجود أى حالات خلوة شرعية داخل السجون.