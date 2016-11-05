صور.. «أنوسة كوتة» تختتم برنامج السيرك القومي مع الأسود والنمور البيضاء

يواصل السيرك القومى برئاسة الفنان جلال عثمان تقديم برنامجه الفنى بمقره بالعجوزة، وذلك تزامنا مع عملية تطوير سور السيرك ومدخل السيرك وقاعة كبار الزوار، من خلال حفلة مسائية فى الثامنة مساءً يوميا ماعدا يوم الأربعاء من كل أسبوع أجازة.

وقال الفنان محمد النوبى مدير شعبة سيرك الجيزة، أن الشعبة بدأت برنامجها بمقر السيرك بالعجوزة اعتبارا من أول نوفمبرالجاري وتستمر حتى نهاية شهر، ويتضمن البرنامج أكثر من 14 فقرة من أروع فنون السيرك منها:” استعراض الثعابين للفنانة لويزا حكيم، الحربة الصينية للفنان إيهاب وصفى والفنان محمد النوبى، الخناجر للفنان محمود ابوالعينين، الكرابيك للفنانة ليلي الجوهرى، الساحر للفنان إبراهيم عبد السلام، التوازن على الزجاج للفنان محمود التلبانى.

وأضاف النوبى أن البرنامج يتضمن أيضا فقرة البلياتشو والتهريج المحببة للأطفال للفنانين سيد الكيلانى وهشام عشماوى ونسمةسيد، ويختتم السيرك برنامجه بأقوى وأخطر فقرات فنون السيرك وهى فقرة استعراضالحيوانات المفترسة للفنانة ” أنوسة كوتة ” مع أحدث التدريبات للأسود والنمور البيضاء.

والفنانة أنوسة كوتة هى نجلة الفنان الكابتن “مدحت كوتة” مدرب الأسود والنمور وهو أيضا نجل الفنانة الراحلة “محاسن الحلو” التى تعد أول مدربة عربية للأسود والنمور فى العالم وقدلقبتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ “المرأة الحديدية “.

جدير بالذكر أن السيرك القومي هو أحد الصروح الفنية بوزارة الثقافة، الذى يتبع البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان هشام عطوة.