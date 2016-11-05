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مجدى يعقوب: أبحاث جديدة للتوصل لإنتاج صمام أورطى يشبه الطبيعى

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مجدى يعقوب: أبحاث جديدة للتوصل لإنتاج صمام أورطى يشبه الطبيعى مجدى يعقوب: أبحاث جديدة للتوصل لإنتاج صمام أورطى يشبه الطبيعى

>كتبت أمل علام

أكد الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى، فى محاضرة ألقاها بمؤتمر جمعية علاج صمامات القلب، أن الخواص الحيوية للصمام الأورطى لابد أن تكون بنفس موصفات الصمام الطبيعى، باعتبار أن الصمام عضو ديناميكى لمخرج الدم من القلب للجسم كله، وأنه لا يمكن أن يكون استبداله فقط بنسيج ساكن.

 

 

وقال الدكتور مجدى يعقوب إن الأبحاث الجديدة تركز على إنتاج صمام حيوى بنفس خصائص الصمام الطبيعى، وتركيبه أيضا من خلال القسطرة ليدوم لفترة أطول بكثير عن الصمام الحالى لكى يستفيد المريض بشكل أكبر.

 

وأشار إلى أن هذه الأبحاث تركز بشكل أساسى على الجينات المنتجة للصمام وكيفية توجيهها لإنتاج صمامات مشابهه للطبيعي بعد وضعها على هيكل مشابه لصمام المريض، وذلك من خلال عمل تحفيز للخلايا الداخلية لنسيج الصمام وكذلك الغشاء المغطى له.

 

 

من جانبه قال الدكتور أحمد خشبة أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس إن أول من أجرى عملية تغيير الصمام الأورطى بالقسطرة فى ديسمبر 2011، وإن التقنيات الحديثة فى الصمامات الحالية التى يتم زرعها من خلال القسطرة أدت إلى تصغير حجم الصمام، ما أدى إلى استعماله بفتحات صغيرة، وكذلك تمكننا من زرع الصمام للمريض بدون تخدير كلى، وبفترة إقامة أقل فى المستشفى حتى أنه فى بعض الحالات يمكن للمريض عمل تغيير الصمام بالقسطرة والخروج فى اليوم التالى مباشرة.

 

 

وأشار إلى أن عمر الصمام المزروع عن طريق القسطرة يماثل تماما عمر الصمام النسيجى الذى يزرع عن طريق الجراحة.


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مصر 365

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