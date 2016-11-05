بعد غياب عام .. «فالكاو» يعود إلى تشكيلة كولومبيا

عاد مهاجم موناكو الفرنسي راداميل فالكاو، إلى تشكيلة منتخب كولومبيا لكرة القدم، بعد غياب عام، وذلك للمشاركة في المباراتين ضد تشيلي والارجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا.

وغاب المهاجم الكولومبي عن نهائيات كأس العالم في البرازيل صيف 2014 بسبب الإصابة، وتعود مباراته الدولية الأخيرة إلى 13 أكتوبر 2015 حين خسرت كولومبيا أمام الاوروجواي صفر-3 في مونتيفيديو، ثم تراجع مستواه لفترة طويلة، قبل أن يرتفع مرة أخرى بداية من الموسم الحالي.

وتحتل كولومبيا المركز الرابع في الترتيب برصيد 17 نقطة من 10 مباريات، بفارق الاهداف خلف الاكوادور الثالثة، وثلاث نقاط خلف الاوروجواي الثانية، واربع نقاط خلف البرازيل المتصدرة.