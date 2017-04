هيلاري كلينتون الأكثر بحثا على «جوجل» والأعلى مشاهدة على «يوتيوب»

قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية تنبأ المحرك بفوز مرشحة الحزب الديمقراطى هيلارى كلينتون، وهذا وفقا لنتائج “جوجل تريند”، حيث كشفت شركة جوجل عن أن عمليات البحث عن هيلارى كلينتون ارتفعت منذ 28 أكتوبر بحوالى 10% عن المرشح المنافس دونالد ترامب، كما أن نسبة البحث عنها فى كل ولاية أمريكية على حدا أعلى من المرشح المنافس.

وكشفت النتائج عن أن الأمريكيين يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بهيلارى كلينتون بأعداد أعلى من الأخرى الخاصة بدونالد ترامب، وكان الفيديو الذى يحمل اسم Women will be the reason، والذى نشرته حملة هيلارى كلينتون، هو الأكثر مشاهدة بشكل عام، وأشار تقرير حديث إلى أن نتائج جوجل الأخيرة تشير إلى أن هيلارى كلينتون هى الفائزة الأكثر احتمالا فى الانتخابات الأمريكية لعام 2016.