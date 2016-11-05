مدير إدارة الإعلام بالداخلية يؤكد إتاحة السجون لإطلاع منظمات المجتمع المدني

أكد اللواء خالد فوزي مدير الادارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أن زيارة جميع السجون على مستوى الجمهورية متاحة في أي وقت لمنظمات المجتمع المدني للاطلاع على أوجه التطوير والتحديث التي تم العمل بها بالسجون تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.

وقال مدير إدارة الإعلام -في تصريح اليوم السبت- إن المنتدى الثقافي الذي عقده قطاع مصلحة السجون اليوم بسجن المرج العمومي لاستعراض أوجه التطوير والتحديث في السجون المصرية لن يكون الأخير وإنه سيتم عقد العديد من المنتديات الثقافية خلال القترة المقبلة على مستوى السجون الـ46 التي يضمها قطاع مصلحة السجون.

وأضاف أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية فإن كاف القطاعات الشرطية تنفذ حاليا استراتيجية لمراعاة حقوق الإنسان عبر تدريس مواد حقوق الإنسان في المعاهد التدريبية المختلفة وعقد دورات تدريبية عملية للضباط والأفراد في مواقع عملهم حول كيفية المعاملة المثلى من رجل الشرطة للمواطن مشددا على أن أي تجاوز لرجل الشرطة سيتم التعامل معه وفقا للقانون.

وحول آلية تواصل المواطنين مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات أن هناك العديد من الوسائل التي تسهل تواصل المواطن مع قطاع حقوق الإنسان من بينها الحضور إلى القطاع لتقديم الشكاوى من خلال أرقام هواتف القطاع وكذلك البريد الالكتروني, فضلا عن أقسام حقوق الإنسان بمديريات الأمن وجميع المواقع الشرطية لافتا إلى أن أية شكوى يتم فحصها بدقة والرد عليها سريعا.