مجلس إدارة الزمالك يطلب تقريرًا عن إصابات الفريق الأول

طالب مسئولو نادي الزمالك، الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بقيادة مؤمن سليمان، بتقديم تقرير عن أسباب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء في معرفة الأسباب التي أدت إلى إصابات لاعبي الفريق الأبيض خاصة وأن هناك 11 لاعبًا غابوا عن صفوف الفريق في مباراة المصري البورسعيدي التي أقيمت على برج العرب من الجولة الثامنة وانتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد بسبب الإصابات.

وتقدم البرازيلي ماركو رودريجو مدرب الأحمال الفريق بشكوى لمرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء ضد مؤمن سليمان المدير الفني للفريق الأبيض بسبب تجاهل سليمان وجوده مع الفريق الأبيض، ولا يمنحه مهمات للقيام بدوره من أجل تجهيز اللاعبين بشكل مناسب.

ومن المقرر أن يعقد مرتضى منصور جلسة في وقت لاحق اليوم السبت مع الجهاز الفني بالكامل، من أجل المحاسبة على الفترة الحالية.

أ ش أ