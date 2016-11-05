«الزراعة»: وفد روسي تأكد من عدم وجود أي حظر على صادرات البطاطس المصرية

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، إن ممثلي الهيئة الفيدرالية للحجر الزراعي والبيطري الروسية الذين زاروا مصر خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 4 نوفمير، أبدوا ارتياحهم بالنسبة لإجراءات الرقابة التي يتبعها الحجر الزراعي المصري على الواردات والصادرات المصرية خاصة البطاطس.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي لها، الي أن الوفد الروسي أعرب عن سعادته البالغة بزيارة مصر وما لمسه من شفافيه من قبل الجانب المصري، حيث تأكد بنفسه من الاجراءات الرقابية التي يتبعها الحجر الزراعي المصري، فضلا عن الرقابة على المزارع والزراعات، والتأكد من خلوها من مرض العفن البني في البطاطس.

وأوضح البيان، أن الوفد الروسي تأكد بنفسه من إستمرار خلو مصر من النيماتودا الذهبية، فضلاً عن قدرة مصر على استيفاء جميع المتطلبات الروسية واتباع المعايير الدولية في تصدير المنتجات الزراعية الى روسيا وغيرها من الدول التي نجحت مصر مؤخرا في فتح أسواق فيها، لافتاً الى ان الجانب الروسي أكد انه لا يوجد حظر على صادرات البطاطس الى الأسواق الروسية.

وأشار البيان الى أن الجانب المصري خلال اجتماعه مع نظيره الروسي في نهاية الزيارة، وبحضور الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، طالب بإعادة تفعيل بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجال نقل الخبرات والدعم الفني لزيادة حركة التبادل التجاري الزراعي بين مصر وروسيا.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن الوفد الروسي قام بزيارة المعامل البحثية والتي تشمل معامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، ومعهد بحوث وقاية النباتات، ومعهد بحوث أمراض النباتات.

يُذكر أن، وفد من الهيئة الفيدرالية للحجر الزراعي والبيطري الروسية زار مصر مؤخرا، للتعرف على الإجراءات والاشتراطات المتبعة في تصدير المنتجات الزراعية لأسواقها، حيث استهدفت الزيارة دعم الصادرات الزراعية بين القاهرة وموسكو، وزيادة حركة تبادل جميع أوجه الأنشطة الزراعية والصادرات والواردات الزراعية بين البلدين.