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أمن قنا يعقد جلسة صلح بين عائلتين بدشنا لإنهاء خصومة ثأرية

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أمن قنا يعقد جلسة صلح بين عائلتين بدشنا لإنهاء خصومة ثأرية أمن قنا يعقد جلسة صلح بين عائلتين بدشنا لإنهاء خصومة ثأرية

>قنا - هند المغربى

صرح مصدر مسئول بلجنة المصالحات أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بإشراف اللواء صلاح حسان مدير الأمن واللواء أيمن فتحى مدير المباحث نجحت فى عقد جلسة صلح لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى جودة وشحات بقرية العزب التابعة بمركز دشنا.

 

وأفاد المصدر أن الخصومة جاءت بين العائلتين على خلفية مقتل نشأت فكرى جوده بعد إصابته بطلق نارى عن طريق الخطأ أثناء مروره لحظة تبادل إطلاق النار بين عائلتين واتهام  جمال محمود شحات بقتله وبعد تدخل القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ولجنة المصالحات وقامت بعقد عدة جلسات وافق الطرفين على إنهاء الخصومة وعقد جلسة صلح بحضور عدد من  القيادات الأمنية والشعبية وأهالى القرية.


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