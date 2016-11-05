بالصور.. تدشين خط طيران جديد بين النمسا ومطار مرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل، اليوم السبت، مطار مرسى علم الدولى أولى رحلات شركة أيرو ونجز للطيران القادمة من مطار فيينا بالنمسا، وعلى متنها 160 راكباً، وهى أولى رحلات تدشين خط طيران بين النمسا ومرسى علم.

من جانبه صرح محمد طمان مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسى علم الدولى أن مدينة مرسى علم من المقاصد السياحية للسياح المهمة بالنسبة للسياح النمساوين، وبتدشين خط طيران بين النمسا ومرسى علم ترتفع الحركة السياحية النمساوية بنسبة 30% عن الفترات السابقة.

وأضاف طمان، فى تصريحات صحفية له، أن ذلك يعكس السعى الدؤوب لشركة أيماك مرسى علم لأدارة المطارات فى جذب مذيد من رحلات الطيران السياحية إلى جنوب البحر الأحمر باعتارها مقصدا سياحيا متميزا على مستوى العالم لما تتمتع به المنطقة من جو معتدل طوال العام والرياضات البحرية والغطس.