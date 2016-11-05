رئيس مدينة المحلة يتابع تطوير المدخل ومعرض تحيا مصر

الغربية - مصطفى عادل

تابع اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أعمال تطوير مدخل الديوان العام لرئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بعد زراعته بالأشجار والزهور لتكون على جانبى الطريق الموصل من البوابة الأمامية حتى البوابة الخلفية، كما تم دهان الرصيف بألوان براقة لوضع لمسة جمالية على المظهر العام للديوان العام، كما تم تجهيز مكان لأصحاب المعاشات يشمل العديد من المقاعد ليكون استراحة لكبار السن عند استلام المعاشات وللتسهيل على المواطنيين.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة تغطية استراحة كبار السن لتكون حماية لهم من المطر والشمس حرصا على سلامة المواطنين، كما تفقد رئيس المدينة أعمال تطوير معرض سوق تحيا مصر بجوار المجلس، الذى يتم تغطيته بالصاج لوضع احتياطات الأمان المناسبة للمكان بعد الافتتاح.

وأكد رئيس المدينة أن العمل يتم فى أرض المعرض بسرعة شديدة حتى يتم الافتتاح خلال الأسبوع الجارى، مشيرا إلى أن المعرض سيضم 40 باكية تشمل جميع أنواع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تناسب محدودى الدخل، وذلك للقضاء على جشع التجار وارتفاع الأسعار.

كما تفقد رئيس مدينة المحلة مركز القلب بالمحلة رافقه الدكتور رضا نجم مدير المركز والدكتور محمود شحاتة عضو مجلس النواب عن بندر المحلة، وتفقد رئيس المدينة قسم العناية المركزة وغرفة العمليات وغرف المرضى واستمع للمرضى.