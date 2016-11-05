نصائح للتخلص من مشاكل البشرة الحساسة

قد تعاني الكثيرات منا من احمرار أو تهيّج البشرة بعد استخدام أحد منتجات العناية بالبشرة، أو حتى بعد القيام بتطبيق ماسك منزلي، فما السبب؟

يرجع ذلك إلى وجود حساسية لدى البشرة تجاه أحد المكوّنات التي تمّ استخدامها. إذاً، القاعدة الأولى في التعامل مع منتجات البشرة هي ضرورة اختبار الكريمات أو الأقنعة على منطقة صغيرة من اليدين للتأكد من عدم وجود حساسية في البشرة تجاه إحدى هذه المكوّنات قبل تطبيقها على الوجه أو على أيّ مساحات كبيرة في الجسم.

وللتعرّف أكثر إلى طريقة التعامل مع بشرتك الحساسة، سيقدّم لك "سيِّدتي نت" هذه النصائح الذهبية:

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1.استشيري طبيب الجلدية الخاصّ بك أولاً لمعرفة مدى حساسية بشرتك، لأن بعض أنواع البشرة قد تكون حسّاسة جداً فتمنعك من استخدام أيّ منتجات تجارية للعناية بالبشرة، والاقتصار على بعض المنتجات الطبية التي يصفها الطبيب.

2.تجنّبي التعرض لأشعة الشمس من دون وضع واقٍ من الشمس، سواء في الشتاء أو الصيف، واستخدمي درجة حماية لا تقلّ عن 30.

3.تجنبي استخدام الصابون أو المطهّر على بشرتك، لأنهما يحتويان منظفات قوية تؤذي البشرة العادية؛ فماذا عن الحساسية؟ احرصي على استخدام غسول لطيف على بشرتك، يحتوي على موادّ طبيعية، وابتعدي كذلك عن الحمّامات الساخنة لتجنب جفاف بشرتك.

4.اهتمي بالترطيب باستمرار لتجنب جفاف بشرتك، واختاري المرطب الذي يحتوي على الفازلين والزيوت المعدنية وحمض اللينوليك والسيراميد والميثيكون أو الجليسرين.

5.تجنبي استخدام مزيلات العرق، لأنها تحتوي على الرتينوئيدات والكحول التي تؤذي بشرتك الحساسة.

6.استخدمي بودرة الوجه التي تحتوي على عدد قليل من الموادّ الحافظة وكريم الأساس الذي يحتوي على السيليكون لضمان عدم تهيّج بشرتك.

7.تخلّصي من مستحضرات التجميل القديمة باستمرار، واحرصي على تنظيف فرش مكياجك أسبوعياً لضمان عدم انتقال البكتيريا إلى بشرتك.

8.لا تكثري من استخدام مستحضرات التجميل الصناعية، فهي تحتوي على موادّ كيميائية تضرّ بالبشرة، واستبدليها بموادّ طبيعية لحماية بشرتك الحسّاسة.