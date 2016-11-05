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في عيدها الـ20... أجمل إطلالات كيندل جينير على السجادة الحمراء!

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السبت 05-11-2016 15:21

لا يوجد شخص في العالم، صغيراً كان أم كبيراً، لا يعرف "كيندل جينير" Kendall Jenner حيث وبالإضافة الى كونها شقيقة "كيم كارداشيان" Kim Kardashian وتنحدر من هذه العائلة المثيرة للجدل، إلا أنها أيضاً واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم، ومن أشهر الشابات أيضاً، وهي تعتبر اليوم أيقونة من أيقونات الموضة والجمال.
وبمناسبة عيد ميلادها الـ20 والذي يصادف الثالث من نوفمبر، قمنا بجمع أجمل إطلالاتها على السجادة الحمراء في فساتين السهرة الفاخرة، وفي التنسيقات العصرية أيضاً. وطبعاً فإنّ دور الأزياء العالمية تتهافت لتقدم لـ "كيندل جينير" Kendall Jenner أجمل تصاميمها لتتألق بها في المناسبات الكبيرة والهامة، وعلى مرّ السنوات شاهدناها تتألق في فساتين وتصاميم من "فيرساتشي" Versace، "بالمان" Balmain، "ايلي صعب" Elie Saab، "كالفين كلاين" Calvin Klein، "شانيل" Chanel، "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli وغيرها..
واليوم جمعنا لك بالصور بعض أجمل وأبرز أطلالات نجمتنا "كيندل جينير" Kendall Jenner في عيد ميلادها الـ 20. شاهديها وأخبرينا رأيك بأناقتها. 

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سيدتي