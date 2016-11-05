بالأسماء.. تجديد حبس 6 متهمين بتأسيس حركة "وكستونا" للحشد لـ 11 نوفمبر

كتبت ندى سليم

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، اليوم السبت، تجديد حبس 6 طلاب من جامعة الأزهر، متهمين بتأسيس حركة وكستونا، للحشد لتظاهرات 11 نوفمبر.

والمتهمون الذين تم تجديد حبسهم اليوم هم عاطف.ع، حازم. ر، أحمد. م، إبراهيم .م، خلف،ع، شريف.ا، وكان تم إلقاء القبض عليهم فى منتصف شهر أكتوبر الماضى.

يذكر أن النيابة أسندت تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وإثارة الشغب، والدعوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على التظاهر، للمتهمين، حيث تضم القضية نحو 27 متهما، حيث تم إصدار أمر ضبط وإحضار لأكثر من 100 متهم على تلك القضية من مختلف محافظات مصر.