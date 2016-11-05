«صحة القليوبية» تخصص 20 مليون جنيه لإنشاء مجمع طبي بقليوب

قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية الدكتور نصيف الحفناوي إن حاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات الشقيقة وضع ميزانية مبدئية تتراوح بين 15 و20 مليون جنيه لإنشاء مجمع طبي بقليوب على مساحة 25 ألف متر مربع للعمل كمؤسسة علاجية.

وأوضاف وكيل الوزارة -في تصريح اليوم السبت- أن المجمع الطبي يتضمن قسمين للطوارئ ووحدة للغسيل الكلوي لخدمة الطريق الزراعى ومدينة قليوب، مشيرا إلى أنه جاري إعداد الدراسات المبدئية للمشروع للبدء فيه.

وأوضح أن تبرع حاكم الشارقة يشمل أيضا إنشاء مستشفى القناطر الخيرية للسموم والحروق وتشمل دورين علويين وأرضي بإجمالي 56 سريرا ، كما تضم المستشفى الجديد قسم للعيادات الخارجية وصيدلية وقسم استقبال وطوارئ وقسم للعمليات وسكن للعاملين، وذلك لخدمة مدينة القناطر والقرى التابعة لها.