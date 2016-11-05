ضبط تاجر وزوجته بتهمة البلاغ الكاذب بالأميرية

كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى كشف ملابسات غموض واقعة اختفاء طفل بالأميرية، حيث تبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن والد الطفل وراء ارتكاب الواقعة بالتعاون مع زوجته الثانية مدعيا أن صاحب محل آخر هو من قام باختطاف نجله مقابل فدية لإطلاق صراحه، لوجود خلافات مع صاحب المحل بنفس المنطقة، تم ضبط والد الطفل وزوجته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بلاغا من "وحيد.ر.س" 32 سنة صاحب محل، يفيد فيه أنه أثناء سيره هو وزوجته "زينب.ح.ع" 48 سنة ربة منزل بميدان السواح وبصحبتهما نجله من زوجته الأولى "إياد" 7 سنوات طالب، فوجئ بقيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكى سوداء اللون باستيقافهم، وقاموا بخطف نجله تحت تهديد السلاح أمام المارة فى الشارع وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة عن الواقعة، لم يتثنى لرجال المباحث التأكد من صحة الواقعة، فتم إعادة مناقشة والد الطفل مرة أخرى، حيث تم تضييق الخناق عليه، واعترف باختلاق الواقعة، وأضاف أنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين أحد الأشخاص "أحمد.أ.ش" تاجر وصاحب محل، حيث اتفق مع زوجته الثانية على الادعاء بقيام مجهولين باختطاف نجله بالسيارة ملك خصمه للضغط عليه ومساومته على تسوية تلك الخلافات، وبمواجهة الزوجة أيدت نفس الاعترافات التى أدلى بها.

وتم استدعاء والدة الطفل "داليا.م.أ" 34 سنة ربة منزل "الزوجة الأولى للمبلغ"، وبصحبتها الطفل للتأكد من سلامته وأنه لم يتم اختطافه نهائيا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة بتهمة البلاغ الكاذب لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم.