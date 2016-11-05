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حبس صحابة مشروع "اتجوز بجنيه" 3 سنوات لاتهامها بالنصب على المواطنين

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حبس صحابة مشروع "اتجوز بجنيه" 3 سنوات لاتهامها بالنصب على المواطنين حبس صحابة مشروع "اتجوز بجنيه" 3 سنوات لاتهامها بالنصب على المواطنين

>كتب سليم على

قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وأمانة سر ضياء الدين صبحى بالحبس 3 سنوات وكفالة ألف جنيه لصاحبة مشروع اتجوز بجنيه، فى دعوى جديدة تتهمها بالنصب على عدد من المواطنين. 

 

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية 13210 لسنة 2016، أن المتهمة حنان عبد الله النشرتى هى المسئولة عن مشروع "اتجوز بجنيه"، الذى يقوم على توفير تكاليف الزواج للشباب عن طريق اشتراك قدره جنيه واحد يومياً، ويمكن من خلال ذلك الحصول على قرض تصل قيمته لـ50 ألف جنيه، يتم سدادها فى مدة أقصاها 20 سنة دون فوائد. 

 

وتبين أنه بعد فترة من بدء المشروع وانتظام الشباب فى الدفع، وحصول بعض المشتركين بالفعل على القرض بالقيمة المذكورة، توقفت عن الوفاء لباقى المشاركين، وكذلك امتنعت عن سداد المبالغ التى حُصلت منهم سلفًا، ما دفع عدد كبير منهم على تحرير محاضر ضدها تتهمها بالنصب عليهم.


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