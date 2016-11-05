تأجيل محاكمة "مستريح الأميرية" بتهمة النصب على المواطنين إلى 26 نوفمبر

كتبت ندى سليم

قررت محكمة جنح مستأنف الأميرية، بالعباسية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 120 مليون جنيه، بزعم توظيفها فى عدد من المشروعات، إلى جلسة 26 نوفمبر الجارى لحضور المتهم.

وكان ضحايا المتهم تقدموا ببلاغ إلى قسم شرطة الأميرية، تفيد بقيام "أ. ح" صاحب محال تجارية بمنطقة الخصوص، بإيهام المبلغين باستثمار أموالهم فى الأعمال التجارية التى يعمل بها بفائدة أعلى من فائدة البنك، على الفور استجاب المواطنون وسحبوا أموالهم من البنوك، والتى تقدر بنحو 120 مليون جنيه أعطوها له بحجة توظيفها.