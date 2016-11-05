5 نصائح للقضاء على رائحة القلي في المنزل

إن الروائح الناتجة عن الطهي، لا سيما القلي، تنتشر بسرعة في غرف البيت. وللتخلّص منها، يقدم "سيدتي. نت" مجموعة من النصائح، في ما يأتي:

1. أثناء القلي وبعده، يجب أن تبقى النوافذ مفتوحةً، حتى لا تعبق الرائحة داخل المطبخ، من ثم تنتشر في أنحاء البيت.

2. من الضروري تشغيل الشفّاط الكهربائي، أثناء القلي.

3. من المفضّل جلي المقلاة، فور الفراغ من استعمالها، وذلك عبر نقعها بالماء الدافئ والقليل من الخلّ لتسهيل نزع البقع عنها، فضلًا عن تنظيف فرن الغاز بواسطة الخلّ المخفّف بالماء.

4. من المفيد وضع القليل من البن في طبق بالمطبخ، إذ أن البن يمتصّ الروائح بسرعة.

5. أثناء القلي، ينفع خلط ربع كوب من الخلّ الأبيض مع كوب من الماء، مع غلي هذا الخليط على النار، لأن رائحة الخلّ النفاذة تتفوّق على رائحة القلي.