أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: تيلرسون لم يستلم دعوة للقاء بوتين -
وزيرة التضامن تزور مصابي حادث كنيسة طنطا بمعهد ناصر -
msa17 -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 12 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
موجز أخبار مصراوي 11/4/2017 -
مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

5 نصائح للقضاء على رائحة القلي في المنزل

Google+ Print

السبت 05-11-2016 18:06

إن الروائح الناتجة عن الطهي، لا سيما القلي، تنتشر بسرعة في غرف البيت. وللتخلّص منها، يقدم "سيدتي. نت" مجموعة من النصائح، في ما يأتي:

1. أثناء القلي وبعده، يجب أن تبقى النوافذ مفتوحةً، حتى لا تعبق الرائحة داخل المطبخ، من ثم تنتشر في أنحاء البيت.
2. من الضروري تشغيل الشفّاط الكهربائي، أثناء القلي.
3. من المفضّل جلي المقلاة، فور الفراغ من استعمالها، وذلك عبر نقعها بالماء الدافئ والقليل من الخلّ لتسهيل نزع البقع عنها، فضلًا عن تنظيف فرن الغاز بواسطة الخلّ المخفّف بالماء.
4. من المفيد وضع القليل من البن في طبق بالمطبخ، إذ أن البن يمتصّ الروائح بسرعة.
5. أثناء القلي، ينفع خلط ربع كوب من الخلّ الأبيض مع كوب من الماء، مع غلي هذا الخليط على النار، لأن رائحة الخلّ النفاذة تتفوّق على رائحة القلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي