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ننشر تفاصيل ضيوف الفقرة الرباعية في حلقة الليلة ببرنامج «90 دقيقة»

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ننشر تفاصيل ضيوف الفقرة الرباعية في حلقة الليلة ببرنامج «90 دقيقة» ننشر تفاصيل ضيوف الفقرة الرباعية في حلقة الليلة ببرنامج «90 دقيقة»

الإعلامي معتز الدمرداش – أرشيفية

كتبت- إنجي لطفي

قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي رئيس تحرير برنامج «90 دقيقة»، والذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على شاشة المحور، إن البرنامج يعود الليلة ويخصص فقرة بعنوان « رايحة على فين».

وأضاف عبد الراضي لـ «ONA» أن الفقرة المخصصة رباعية حيث يستضيف مقدم البرنامج ، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، والنائب مصطفى الجندي، و السياسي خالد داود، ودكتور عالية المهدي عميد كلية وعلوم سياسية الأسبق، للحديث عن قرار تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار وقرار رفع رسوم أجرة المواصلات.

وأشار إلى أن البرنامج «سيجري حوارًا يوم الاثتين مع شخصية سياسية وتنفيذية ثقيلة جدًا.. لم تظهر في التلفزيون منذ فترة طويلة، ولم يتحدث لأي صحيفة منذ نحو عام».

ويذاع البرنامج في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة المحور.

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