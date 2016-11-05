الجيش الألماني يحقق مع 60 من أفراده يشتبه بأنهم من التيار الإسلامي

ذكرت مجموعة (فونكه) الإعلامية الألمانية أن حكومة ألمانيا تعتزم إجراء تحريات أمنية على جميع المجندين بالجيش اعتبارا من يوليو 2017 بعد أن رصدت وحدة مكافحة التجسس العسكري (ماد) 20 إسلاميا بين صفوفه.

وأكد متحدث باسم الوحدة العدد وقال إن التحقيق جار مع 60 آخرين.

وبحسب رويترز قالت فونكه إن البرلمان الألماني سيبحث خلال الأسابيع القادمة مشروع قانون يكفل إجراء تحريات عن كل المجندين للتصدي لجهود تنظيم الدولة الإسلامية للتسلل إلى الجيش والتدرب على استخدام الأسلحة.

وقال المتحدث باسم وحدة (ماد) إن مكاتب التجنيد تلقت عددا لم يحدده من الطلبات من أفراد يرغبون في الانضمام للجيش لبضعة أشهر فقط وعبروا عن اهتمامهم بالتدريب المكثف على استخدام السلاح والعتاد.

وذكرت وحدة (ماد) في بيان حصلت عليه مجموعة فونكه الإعلامية أنها تشعر بالقلق إزاء منشور وضعه تنظيم داعش على الإنترنت في يوليو 2014 ويحث فيه من تلقوا تدريبا عسكريا على الانضمام لصفوفه إضافة إلى دعوات أخرى لمؤيديه للتدرب على إطلاق النار واستخدام السلاح.

ورفعت وكالات الأمن الألمانية حالة التأهب بعد هجومين شنهما إسلاميون الصيف الماضي.

ووصل قرابة 900 ألف مهاجر إلى ألمانيا العام الماضي. وبعد أن رحب بهم كثير من الألمان في بداية الأمر زادت المخاوف الأمنية.

وألقت الشرطة الألمانية الأسبوع الماضي القبض على سوري في برلين للاشتباه بانتمائه لمنظمة إرهابية أجنبية.

وفي أكتوبر ألقت القبض على لاجئ سوري آخر للاشتباه في تخطيطه لهجوم كبير في برلين بعد العثور على متفجرات في شقته.