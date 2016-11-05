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الشرطة العراقية تسيطر على "حمام العليل" آخر معاقل داعش جنوب الموصل

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الشرطة العراقية تسيطر على "حمام العليل" آخر معاقل داعش جنوب الموصل الشرطة العراقية تسيطر على "حمام العليل" آخر معاقل داعش جنوب الموصل

>بغداد (أ ش أ)

تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من السيطرة على ناحية "حمام العليل" آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابى جنوب الموصل، ورفعت العلم العراقى فوق مبنى الناحية.

وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله- فى تصريح صحفى اليوم السبت، "إن قوات الشرطة الاتحادية واللواء المدرع 34 والفرقة 15 بالجيش العراقى حررت دور المشراق ورفعت العلم العراقى فيها".

وأشار إلى أن قوات الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش دمرت ثلاث سيارات مفخخة فى حى الانتصار شرقى مدينة الموصل، وقتلت من كانوا فيها.. وتواصل عملية تمشيط وتطهير الحى، الذى سيطرت عليه أمس الجمعة.


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