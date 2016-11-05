أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: تيلرسون لم يستلم دعوة للقاء بوتين -
وزيرة التضامن تزور مصابي حادث كنيسة طنطا بمعهد ناصر -
msa17 -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 12 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
موجز أخبار مصراوي 11/4/2017 -
مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مساعد الرئيس السودانى: السعودية تعمل على توحيد الأمة الاسلامية

Google+ Print
مساعد الرئيس السودانى: السعودية تعمل على توحيد الأمة الاسلامية مساعد الرئيس السودانى: السعودية تعمل على توحيد الأمة الاسلامية

>كتب مصطفى عنبر

قال مساعد الرئيس السودانى اللواء الركن عبدالرحمن الصادق المهدى، إن المملكة العربية تهدف إلى توحيد الأمة الإسلامية والقضاء على أشكال الإرهاب كافة، من خلال قيادة التحالف العربى لإعادة الشرعية إلى اليمن والتحالف الإسلامى لمكافحة الإرهاب.

وأضاف خلال الحفل التكريمى، الذى أقامه اتحاد أصحاب العمل السودانى بمقره فى العاصمة الخرطوم، لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان فيصل بن حامد معلا بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان، أن التحركات التى تقودها المملكة ستحقق الاستقرار والأمان للمنطقة، لذلك كان السودان من أوائل الدول المؤيدة والمنضمة لتحالف استعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب.

وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل السودانى سعود البرير، إن الفترات الماضية والحالية شهدت طفرات كبرى بين المملكة والسودان فى المجالات التجارية والاستثمارية والزيارات المتكررة بين رجال الأعمال فى البلدين.

من جهته أكد السفير فيصل معلا، عمق العلاقات بين المملكة والسودان فى جميع المجالات حتى أضحت أنموذجًا يحتذى به بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان التى حققت طموحات الشعبين الشقيقين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية