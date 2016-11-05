مساعد الرئيس السودانى: السعودية تعمل على توحيد الأمة الاسلامية

كتب مصطفى عنبر

قال مساعد الرئيس السودانى اللواء الركن عبدالرحمن الصادق المهدى، إن المملكة العربية السعودية تهدف إلى توحيد الأمة الإسلامية والقضاء على أشكال الإرهاب كافة، من خلال قيادة التحالف العربى لإعادة الشرعية إلى اليمن والتحالف الإسلامى لمكافحة الإرهاب.

وأضاف خلال الحفل التكريمى، الذى أقامه اتحاد أصحاب العمل السودانى بمقره فى العاصمة الخرطوم، لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان فيصل بن حامد معلا بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان، أن التحركات التى تقودها المملكة ستحقق الاستقرار والأمان للمنطقة، لذلك كان السودان من أوائل الدول المؤيدة والمنضمة لتحالف استعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب.

وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل السودانى سعود البرير، إن الفترات الماضية والحالية شهدت طفرات كبرى بين المملكة والسودان فى المجالات التجارية والاستثمارية والزيارات المتكررة بين رجال الأعمال فى البلدين.

من جهته أكد السفير فيصل معلا، عمق العلاقات بين المملكة والسودان فى جميع المجالات حتى أضحت أنموذجًا يحتذى به بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان التى حققت طموحات الشعبين الشقيقين.