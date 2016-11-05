بالصور.. مساعد مدير أمن أسوان ينهى أزمة بين نوبيين وقوة شرطة كمين الخطارة

أسوان – عبد الله صلاح

أنهت قوات الأمن أزمة العشرات من النوبيين على الطريق السريع "القاهرة أسوان"، بعد ظهر اليوم، السبت، بعد خلافات أمام كمين الخطارة بمدخل مدينة أسوان الشمالى، احتجاجاً على سحب رخص القيادة من السيارات التى تقلهم أثناء توجههم لتنظيم وقفة احتجاجية.

تفاصيل الواقعة بدأت، عندما تجمع مجموعة من أبناء النوبة بمركز نصر النوبة، لتنظيم وقفة احتجاجية بمشروع توشكى جنوب شرق محافظة أسوان، وأثناء المرور على كمين الخطارة بمدخل مدينة أسوان الشمالى، بالطريق السريع "القاهرة أسوان"، استوقفت الشرطة سيارات النوبيين وسحبت رخص القيادة من السائقين، قبل أن ينتقل اللواء طارق مرزوق، مساعد مدير أمن أسوان للأمن العام إلى مقر الكمين، ويعيد رخص القيادة مرة أخرى.

النوبيين فى كمين الخطارة