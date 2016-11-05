إسبانيا: اعتقال زعيم حركة إيتا في فرنسا

قالت إسبانيا إن قوات الأمن ألقت القبض على ميكيل إراستورثا زعيم جماعة إيتا الانفصالية في إقليم الباسك يوم السبت في عملية مشتركة بين المخابرات الداخلية الفرنسية والشرطة الإسبانية بجنوب غرب فرنسا.

وبحسب رويترز ذكرت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان إنه تم إلقاء القبض على إراستورثا (41 عاما) في منزل بقرية أسكين قرب جبال البرانس مضيفة أن زعيم الجماعة كان هاربا منذ 2008.

وأضافت أن إراستورثا يقود إيتا منذ أكثر من عام بعد اعتقال زعيمين سابقين للجماعة في فرنسا العام الماضي.

وتابعت أن الاعتقال “ضربة ساحقة لإيتا تطيح بزعامتها وتقضي على الجزء الذي يتحكم في الأسلحة والمتفجرات.” وقالت إن العملية لا تزال جارية.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية وإسبانية إن إراستورثا محتجز في مدينة بايون الفرنسية.

وتشكلت جماعة إيتا في أواخر الخمسينات إبان حكم فرانسيسكو فرانكو بهدف إقامة دولة منفصلة لإقليم الباسك في شمال إسبانيا وجنوب فرنسا.

وقتلت إيتا أكثر من 800 شخص على مدى عقود في تفجيرات وعمليات تصفية.

لكن الجماعة ضعفت كثيرا في السنوات الماضية بعد اعتقال المئات من أعضائها ومصادرة بعض أسلحتها. ودعت إلى وقف لإطلاق النار من جانب واحد في 2011 وتعهدت بتسليم أسلحتها لكن ذلك لم يتحقق بشكل كامل بعد.

وأشارت الداخلية الإسبانية إلى أن رجلا إسبانيا وامرأة فرنسية اعتقلا أيضا وقالت إنهما وفرا المأوى لإراستورثا ويملكان المنزل الذي ألقي القبض عليه فيه.