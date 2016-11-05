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رئيس الوزراء يوجه بتحديد زيادة تعريفة الركوب بين 10 ـ 15%

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رئيس الوزراء يوجه بتحديد زيادة تعريفة الركوب بين 10 ـ 15% رئيس الوزراء يوجه بتحديد زيادة تعريفة الركوب بين 10 ـ 15%

شريف إسماعيل، رئيس الوزراء (أرشيفية)

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المحافظين بمتابعة الموقف الخاص بتعرفة الركوب لخطوط النقل داخل المحافظات، والتنسيق بينها فيما يتعلق بالخطوط التي تربط بين المحافظات مع ضرورة الحرص على ألا تزيد نسبة الزيادة في تعرفة الركوب لأي خط إلى ما بين 10 ـ 15% بما يتناسب مع مقدار الزيادة في المنتجات البترولية.

جاء ذلك خلال زيارته إلى غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والتي أجرى خلالها اتصالات عبر الفيديو كونفرانس بمحافظي الإسماعيلية، المنوفية، القليوبية، قنا، الدقهلية، بني سويف، الشرقية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، ودمياط، الذين أكدوا أنه قد تم عقد إجتماعات مع المختصين بالمواقف الرئيسية وإدارات المرور لتحديد التعرفة الجديدة التي سيتم إقرارها لكافة الخطوط الداخلية بالمحافظات في ضوء النسبة المقررة كما سيتم وضع ملصقات على وسائل المواصلات بالتعرفة الجديدة للركوب، وتشكيل لجان لمتابعة الإلتزام بهذه التعرفة منعاً لإستغلال المواطنين.

كما إطمأن رئيس مجلس الوزراء من خلال المحافظين على موقف الوقود بكافة المحطات بالمحافظات وكذلك توافر السلع التموينية بالكميات اللازمة وضخها في مختلف القرى والنجوع والمناطق النائية، فضلاً عن موقف عمل البنوك بالمحافظات.

كما حرص رئيس الوزراء على الإطمئنان من محافظ البحيرة على الإستعدادات لموسم الأمطار حيث أكد المحافظ على المتابعة الدائمة للموقف من خلال التواجد في غرفة الطوارئ والأزمات، والمرور على كل من المحطات للتأكد من كفاءتها والمصارف للتأكد من استقرار المناسيب بها.

أ ش أ

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