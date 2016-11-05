أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: تيلرسون لم يستلم دعوة للقاء بوتين -
وزيرة التضامن تزور مصابي حادث كنيسة طنطا بمعهد ناصر -
msa17 -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 12 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
موجز أخبار مصراوي 11/4/2017 -
مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأسواق الحرة: انخفاض حركة المبيعات بالمطارات بعد قرار تعويم الجنيه

Google+ Print
الأسواق الحرة: انخفاض حركة المبيعات بالمطارات بعد قرار تعويم الجنيه الأسواق الحرة: انخفاض حركة المبيعات بالمطارات بعد قرار تعويم الجنيه

أرشيفية

أكد رضا متولي رئيس شركة للطيران للسياحة والأسواق الحرة، أن المؤشرات الأولية لحصيلة البيع بالأسواق الحرة بالمطارات المصرية، قد تأثرت وانخفضت نسبيًا، خاصة بعد قرار البنك المركزي الأخير، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأشار متولي إلى أن الشركة باعتبارها جهة وطنية، كان يتم التعامل فيها مع العملات المختلفة، طبقًا للأسعار المعلنة من البنك المركزي، والتي طرأ عليها تطبيق تحرير الصرف، طبقًا للأسعار المعلنة من البنوك، وهو الأمر الذي انعكس على أسعار السلع المعروضة بالزيادة بفارق سعر الصرف الجديد للعملات.

وأوضح  رئيس شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة أنه يتم حاليًا مراقبة تأثير انعكاسات تعويم الجنيه على حركة بيع المنتجات بالأسواق الحرة بالمطارات المصرية، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتيجة التقييم.

وأكد أن ايراد الشركة قبل القرار من المكون الأجنبي، وكان يمثل 60% والمكون المصري يمثل 40%، والذي قد يختلف بعد ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية"

"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية"

موجز أخبار مصراوي 11/4/2017

موجز أخبار مصراوي 11/4/2017

مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام

مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام

مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر

مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر