الأسواق الحرة: انخفاض حركة المبيعات بالمطارات بعد قرار تعويم الجنيه

أكد رضا متولي رئيس شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، أن المؤشرات الأولية لحصيلة البيع بالأسواق الحرة بالمطارات المصرية، قد تأثرت وانخفضت نسبيًا، خاصة بعد قرار البنك المركزي الأخير، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأشار متولي إلى أن الشركة باعتبارها جهة وطنية، كان يتم التعامل فيها مع العملات المختلفة، طبقًا للأسعار المعلنة من البنك المركزي، والتي طرأ عليها تطبيق تحرير أسعار الصرف، طبقًا للأسعار المعلنة من البنوك، وهو الأمر الذي انعكس على أسعار السلع المعروضة بالزيادة بفارق سعر الصرف الجديد للعملات.

وأوضح رئيس شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة أنه يتم حاليًا مراقبة تأثير انعكاسات تعويم الجنيه على حركة بيع المنتجات بالأسواق الحرة بالمطارات المصرية، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتيجة التقييم.

وأكد أن ايراد الشركة قبل القرار من المكون الأجنبي، وكان يمثل 60% والمكون المصري يمثل 40%، والذي قد يختلف بعد ذلك.