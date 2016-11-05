الأرصاد: طقس معتدل نهارا غدا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 25

كتبت - أسماء نصار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الاحد طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الاحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

-وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 17 25

الإسكندرية 13 26

مطروح 15 26

بورسعيد 19 24

دمياط 19 24

بلطيم 16 26

الإسماعيلية 12 26

السويس 12 26

العريش 15 25

نخل 08 23

طابا 09 24

الطور 17 25

مرسى علم 18 27

الغردقة 19 28

شرم الشيخ 19 28

رفح 14 24

كاترين 07 26

سيوة 13 27

المنيا 13 26

الفيوم 14 25

رأس سدر 16 26

أبوسمبل 16 28

وسط الدلتا 17 25

أسيوط 14 26

سوهاج 15 27

الأقصر 16 29

أسوان 16 29

شلاتين 18 30

حلايب 20 28

الوادى الجديد 17 28

قنا 14 29

نويبع 20 26

السلوم 16 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 36

المدينة 20 31

الرياض 20 31

المنامة 24 30

أبوظبى 22 33

الدوحة 23 34

الكويت 16 29

دمشق 07 22

بيروت 18 24

عمان 11 20

القدس 11 19

غزة 15 25

بغداد 11 24

مسقط 24 31

صنعاء 09 25

الخرطوم 24 35

طرابلس 18 32

تونس 18 27

الجزائر 15 25

الرباط 15 20

نواكشوط 20 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة صفر 15

اسطنبول 14 20

اسلام اباد 13 27

نيودلهى 15 30

جاكرتا 25 32

بكين 02 08

كوالامبور 24 31

طوكيو 11 18

أثينا 14 22

روما 17 23

باريس 02 09

مدريد 03 11

برلين 04 07

لندن 02 08

مونتريال 02 06

موسكو 9- 2-

نيويورك 10 14

واشنطن 10 19